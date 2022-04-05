Медведев анонсировал симметричный ответ на высылку дипломатов из ряда стран Европы

Ответ на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в в своем Telegram-канале.

«Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять», — поделился своим мнением бывший Президент России.

«И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего», — добавил политик.

В происходящем Медведев увидел «дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению» на РФ. «Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику», — выразил уверенность экс-премьер.

Ранее решение о высылке российских дипломатов приняли власти Польши, Германии и Франции. Кроме того, страны Балтии отозвали своих послов из Москвы.