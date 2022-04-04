МИД Германии объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата

МИД Германии объявил нежелательными 40 российских дипломатов. Об этом со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок сообщает РИА Новости.

Точная цифра россиян была указана в эфире телеканала N24. Бербок же в своем Twitter рассказала лишь о признании их персонами нон грата.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», — заявила она.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва примет ответные меры.

Многие страны начали ужесточать антироссийские санкции после признания независимости ДНР и ЛНР, а также развертывания специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля россиянам сообщил Президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, страдающее от агрессии со стороны киевского режима.