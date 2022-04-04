Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

Власти Франции решили выслать около 30 российских дипломатов, в деятельности которых они увидели угрозу безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике французского МИД.

«Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности», —подчеркивается в документе.

Телеканал BFM оценил численность высылаемых дипломатических работников РФ в 30 человек, а источники Agence France-Presse — в 35.

Во французском Министерстве иностранных дел поясняют, что этот шаг — часть общеевропейского подхода к российским дипломатам. Причина заключается в гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что МИД Германии объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата.