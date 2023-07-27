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Судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск по уголовной статье
Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая в марте выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье, передает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», – говорится в базе без уточнения, о какой именно статье идет речь.
Напомним, о том, что МУС выдал ордер на «арест» Путина и Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. В заявлении МУС отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заверил, что РФ не признает юрисдикцию суда и считает его решения юридически ничтожными, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты «Оникс» по зданию суда в Гааге.
СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. После этого прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу также объявили в розыск.
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