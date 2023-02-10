МИД КНР: Если расследование о «Северных потоках» правда, США должны объясниться

Власти Китая видели статью с расследованием журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках» и считают, что если оно соответствует действительности, США должны объясниться перед всем мировым сообществом, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы обратили внимание на соответствующую публикацию», – цитирует дипломата РИА Новости.

Она напомнила, что взрывы на «Северных потоках» оказали негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду. Мао Нин отметила, что если выводы в статье правдивы, то поведение США является неприемлемым и Вашингтон понесет должен будет понести ответственность.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о своем расследовании взрывов на российских трубопроводах. Он указал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. В Белом доме эту информацию назвали не соответствующей действительности.

В Государственной Думе РФ, в свою очередь, предложили подготовить официальное обращение в ООН. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков также прокомментировал статью. По мнению представителя Кремля, журналисты и общественность должны обращать больше внимания на попытки Запада «тихо свернуть» расследование о происшествиях на «Северных потоках».