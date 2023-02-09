Песков прокомментировал статью о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Страны Запада стараются тихо свернуть расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на версию о причастности к диверсии властей Соединенных Штатов, которую выдвинул американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

«Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим наоборот — попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — уверен пресс-секретарь Президента РФ.

По мнению Пескова, журналистам следует обращать больше внимания «на очень серьезную, может быть, в чем-то спорную, публикацию господина Херша о предполагаемой причастности и непосредственной вине Белого дома» в подрыве «Северных потоков».

К сожалению, добавил официальный представитель Кремля, «статья не получила в западных СМИ широкого распространения, что не может не вызывать удивления». Вместе с тем он признал, что это расследование нельзя принимать за первоисточник и «некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах».

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.