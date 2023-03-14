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Политика 14 марта 2023 11:40

МИД Китая не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил сообщения о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе отправится в Москву с официальным визитом.

«Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», – приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Председатель КНР вести какие-либо переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Ван Вэньбинь напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу «четкая и последовательная» и включает в себя контакты со всеми сторонами.

#китай и россия #политика
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