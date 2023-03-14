Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД Китая не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил сообщения о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе отправится в Москву с официальным визитом.
«Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», – приводит его слова РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли Председатель КНР вести какие-либо переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Ван Вэньбинь напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу «четкая и последовательная» и включает в себя контакты со всеми сторонами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»