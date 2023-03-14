МИД Китая не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил сообщения о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе отправится в Москву с официальным визитом.

«Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», – приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Председатель КНР вести какие-либо переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Ван Вэньбинь напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу «четкая и последовательная» и включает в себя контакты со всеми сторонами.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин приедет в Россию уже на следующей неделе. Позже стало также известно, что он намерен провести онлайн-встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не может опровергнуть или подтвердить эту информацию.