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Прошедший в Казани саммит БРИКС показал провал попыток стран Запада изолировать Россию. Такое мнение высказал бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, экс-посол этой страны в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал в комментарии для индийского телеканала NDTV.

«Саммит БРИКС в Казани под председательством России привлек большое международное внимание, поскольку он несет в себе множество посланий в текущем геополитическом контексте и в контексте будущего», — заявил бывший дипломат.

По оценке эксперта, «глобальный Юг рассматривает Россию как дружественную страну, а не как противника». №Тот факт, что почти 40 стран проявили интерес к присоединению к БРИКС, форуму, в котором Москва играет ключевую роль, означает, что для них Россия является привлекательным партнером», — конкретизировал он свою мысль.

«С учетом того, что на саммите в Казани присутствовали 24 мировых лидера, включая лидеров пяти стран-основателей и четырех новых постоянных членов, и без того провальные попытки Запада изолировать Президента [РФ Владимира] Путина и Россию получили решительный отпор», — подчеркнул Сибал.

Дело в том, что, по словам бывшего посла Индии в России, «незападные страны не могут отказаться от существующей международной системы или создать свою собственную». «Они надеются изменить баланс сил в существующей системе и реформировать ее, чтобы обеспечить больше равенства и справедливости в ее функционировании», — пояснил он.

Вместе с тем Сибал обратил внимание на потенциальные трудности, связанные с расширением БРИКС, и констатировал, что нельзя переоценивать темпы, с которыми организация может добиться трансформации международной системы.

«Экономические различия внутри группы велики. Политика некоторых из стран-членов как помогает, так и вредит интересам глобального Юга. В целом расширение БРИКС со всеми его проблемами является средством для столь необходимой перебалансировки в глобальной системе — заключил экс-дипломат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.