Лавров: Саммит в Казани продемонстрировал быстрый рост авторитета БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Состоявшийся в Казани саммит БРИКС показал быстрый рост авторитета объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

«Саммит продемонстрировал быстро растущий авторитет БРИКС и стремление все большего числа стран присоединиться к его работе», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, глава МИД России напомнил о создании категории стран — партнеров БРИКС. По его словам, она понадобилась, чтобы «новые полноправные и старые» участники группы сработались друг с другом после ее расширения в этом году.

«<...> ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года. Но многие хотят просто быть участниками мероприятий БРИКС. Таких больше тридцати», — пояснил он.

Из слов Лаврова следует, что государства — участники БРИКС договорились — как только приходит «ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера».

Кроме того, дипломат заметил, что Казанскую декларацию стран БРИКС удалось согласовать на основе баланса интересов, без попыток давления. «Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам», — заверил он.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Организацию основали Россия, Бразилия, Индия и Китай, в 2011-м к ней присоединилась ЮАР. А с января текущего года в группу также входят Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Статус страны — партнера объединения в ходе него получили 13 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.