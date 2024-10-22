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МИД Бразилии: Лидеры стран могут обсудить украинский кризис на саммите БРИКС
Лидеры стран — участниц БРИКС могут обсудить кризис на Украине в рамках саммита, который стартует в Казани. Об этом рассказал секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону Министерства иностранных дел Бразилии Эдуардо Паес Сабойа, передает РИА Новости.
«Мы здесь (в Казани, — прим. Т-и) как шерпы. Но будут встречаться лидеры. А когда лидеры встречаются, они обсуждают всё что угодно. Не могу догадаться, что именно они будут обсуждать», — пояснил дипломат.
Сабойа напомнил, что страны БРИКС уже уделяли внимание вооруженному противостоянию на Украине. «Бразилия делала попытки в этом направлении. Бразилия и Китай кое-что уже представляли… Так что мы все надеемся, что прогресс, решение будут достигнуты», — добавил он.
«Мы всегда готовим темы для лидеров. Но они решают», — подытожил представитель бразильского МИДа. Таким образом, он не смог дать однозначного ответа, будет ли обсуждаться ситуация на Украине в ходе саммита БРИКС.
Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вооруженное противостояние на Украине и другие разворачивающиеся сейчас конфликты обсудят на первом заседании саммита БРИКС 22 октября.
Однако позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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