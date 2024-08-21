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Общество 21 августа 2024 13:14

Microsoft с сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских фирм

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Microsoft с сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских фирм
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Американская корпорация Microsoft предупредила российские компании об ограничении доступа к облачным подпискам с 2 сентября этого года. Об этом заявили в ГК Softline, передает РИА Новости.

Еще в мае сотрудники Softline рассказали, что Microsoft начала отключать российских корпоративных клиентов от облачных продуктов.

До этого Microsoft негласно разблокировала доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей из России. При этом ранее стало известно, что корпорация хочет ограничить использование 50 своих облачных продуктов в РФ из-за 12-го пакета санкций Европейского Союза.

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#Microsoft #санкции против россии
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