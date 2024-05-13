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Общество 13 мая 2024 09:07

Microsoft разблокировала россиянам обновления Windows и Office

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Корпорация Microsoft негласно разблокировала доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей из России. Несмотря на свои заявления, компания делает все возможное, чтобы удержаться на российском рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».

По мнению экспертов, «молчаливое» возобновление доступа к обновлениям говорит о том, что корпорация ищет лазейки для обхода ограничений. «Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — подчеркнул руководитель «Руссофта» Владимир Макаров.

По данным крупных IT-дистрибьюторов, многие предприятия не собираются менять Office на другое ПО.

#Microsoft
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