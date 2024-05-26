Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 14 октября следующего, 2025 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о версии 22H2, которая станет финальной для этой ОС. В свою очередь поддержка предшествующей версии 21H2 прекратится совсем скоро — 11 июня текущего года.

Прекращение поддержки операционной системы означает, что пользователи перестанут получать апдейты и патчи безопасности. При этом сами компьютеры, на которые установлена эта ОС, продолжат работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что VK через месяц закроет мессенджер ICQ.