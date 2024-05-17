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Microsoft начала отключать российских заказчиков от облачных продуктов
Американская корпорация Microsoft 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от облачных продуктов. Об этом рассказали сотрудники ГК Softline в чате для заказчиков компании, сообщает ТАСС.
«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по пять — десять заказчиков», — пояснили специалисты.
Российская компания вела диалог с американской корпорацией с момента анонсирования отключений. По словам отечественных программистов, под остановку попали подписки Power BI, Visio и Project.
При этом ранее Microsoft негласно разблокировала доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей из России. До этого стало известно, что корпорация хочет ограничить использование 50 своих облачных продуктов в РФ из-за 12-го пакета санкций Европейского Союза.
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