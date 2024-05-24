VK через месяц закроет мессенджер ICQ

Чуть более чем через месяц, 26 июня, компания VK собирается закрыть мессенджер ICQ. Об этом сообщает пресс-служба интернет-компании.

В заявлении сказано, что компания планирует сфокусироваться «на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса».

«Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ», — уточнили в VK, добавив, что в I квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория «VK Мессенджера» в России составляла 72,9 млн человек.

Upd. (20.56): «Были времена, когда пользовались [ICQ]. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — объяснил ТАСС, как в Кремле относятся к закрытию «аськи», пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Программу ICQ разработали в 1996 году старшеклассники из Израиля. В 1998-м набравший популярность мессенджер приобрела американская корпорация AOL за 287 млн долларов (еще 120 млн создатели программы получили позднее в качестве бонусов).

В 2010 году приложение приобрел основанный Юрием Мильнером и Григорием Фингером и связанный с Алишером Усмановым фонд Digital Sky Technologies (DST) за 187,5 млн долларов. В сентябре 2010-го, после реорганизации фонда, ICQ вошла в состав Mail.ru Group (ныне VK).

В 2020 году была выпущена серьезно обновленная версия мессенджера ICQ New. В последний раз приложение было обновлено в апреле 2023-го. На данный момент оно уже исчезло из магазинов AppStore и Google Play.