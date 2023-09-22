Windows, гуд-бай: в Татарстане всех бюджетников переведут на российскую Astra

Максут Шадаев: «Была, действительно, очень насыщенная программа. Безусловно, Kazan Digital week – крупнейшая региональная площадка по масштабу и представительности»

Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан заключил крупнейшую сделку на рынке региональной цифровизации

На церемонии закрытия форума подвели итоги по 10 основным трекам форума. Главный итог Kazan Digital Week назвал министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждениях на отечественную операционную систему», — заявил глава Минцифры.

Он пояснил, что речь идет о более чем 150 тыс. рабочих мест. ОС – Astra Linux. Что касается сроков, то Шадаев не стал называть конкретные даты, отметив лишь, что переход пройдет в «обозримые сроки».

Также Шадаев поделился своими впечатлениями от Kazan Digital Week.

«Была, действительно, очень насыщенная программа. Безусловно, Kazan Digital week – крупнейшая региональная площадка по масштабу и представительности. Это очень полезное мероприятие, здесь происходит обмен опытом, лучшими практиками. У нас были жаркие сессии и обсуждения», – рассказал он.

Алексей Песошин: «Форум дал возможность продемонстрировать отечественным компаниям и стартапам свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков» Фото: prav.tatarstan.ru

Выступили почти 900 спикеров, заключено около 40 соглашений о сотрудничестве

Общие итоги форума подвел также Премьер министр Татарстана Алексей Песошин.

«Перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров, проведено 107 секций и мастер-классов, организовано 34 круглых стола, состоялись пять партнерских конференций, подписано 37 соглашений о сотрудничестве и меморандум о перспективных намерениях. На протяжении всех дней на территории форума работала масштабная и содержательная выставка, где были представлены 133 ведущие российские корпорации и компании», – рассказал премьер.

На форуме были обсуждены вопросы приращения технологий, основанных на фундаментальных законах математики, физики, искусственном интеллекте и кибернетике, программирование, отраслевые цифровые решения и общественнозначимые мобильные сервисы, добавил Песошин.

«Форум дал возможность продемонстрировать отечественным компаниям и стартапам свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков», – рассказал он.

Программа форума была очень обширной, поэтому было принято решение выпустить сборник с докладами, в который вйдут свыше 200 статей, заключил Премьер-министр Татарстана.

Рифкат Минниханов: «Сегодня важно иметь площадку, где можно прогнозировать развитие ИТС, в частности, беспилотников, на горизонте 4-5 лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Государству стоит жестче регулировать сферу интеллектуальных транспортных систем»

По треку интеллектуальных транспортных систем (ИТС) выступил президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. По его словам, государству стоит выступать более жестким регулятором в этой области.

«Сегодня важно иметь площадку, где можно прогнозировать развитие ИТС, в частности, беспилотников, на горизонте 4-5 лет, а также закладывать необходимые компетенции в образовательные программы. Государству стоит выступать более жестким регулятором в области высокоинтеллектуальных транспортных средств как на федеральном, так и на региональном уровне», – отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что для дальнейшего развития области необходима более плотная интеграция бизнеса в эти процессы.

Олег Коробченко: «Руководство страны поставило нам задачу к 2025 году обеспечить переход на преимущественное использование отечественных операционных систем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Промышленность больше других сфер нуждается во внедрении высоких технологий»

По треку «Цифровая индустрия 4.0» отчитался вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. По его словам, подведомственная ему отрасль больше других нуждается во внедрении новых технологий и большие силы будут направлены именно на это.

«Ускоренное развитие промышленности невозможно без цифровизации и напрямую зависит от темпов перехода на новые технологии. Руководство страны поставило нам задачу к 2025 году обеспечить переход на преимущественное использование отечественных операционных систем», – заявил спикер.

Перестройка всей экосистемы промышленности с фокусом на использование новейших технологий — это очень сложный процесс, который касается как самого оборудования, так и программной части, добавил Коробченко.

Ильсур Хадиуллин: «Среди актуальных тем, которые неоднократно обсуждались в эти дни, можно выделить развитие цифровых технологий в высшем образовании» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особое внимание – подготовке специалистов IT-отрасли

На форуме также поднимались вопросы кадрового состава IT-отрасли. По словам министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, сфера нуждается в большом количестве квалифицированных сотрудников.

«Среди актуальных тем, которые неоднократно обсуждались в эти дни, можно выделить развитие цифровых технологий в высшем образовании, подготовку IT-специалистов в условиях развития цифровой экономики, а также особенности реализации федерального проекта по обучению языкам программирования», — подчеркнул он.

Особо министр отметил чемпионат DigilatSkills, который прошел в рамках форума. Он включил в себя соревнования по 30 дисциплинам, которые были определены исходя из важности и спроса со стороны отрасли.

Ранее, еще во время открытия форума, Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал вузы Татарстана готовить больше IT-специалистов. Сейчас число выпускников по этому направлению в республике достигло 4,5 тыс., тогда как потребность доходит до 10 тыс.

Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», – отмечал ранее глава государства.

Фото на анонсе: prav.tatarstan.ru