Международное агентство допинг-тестирования отреагировало на ситуацию с Валиевой

Никаких официальных решений по инциденту с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине не принято. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

«ITA известно о различных сообщениях после отложенной церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Любое заявление, связанное с этими событиями, всегда будет публично публиковаться на сайте ITA и не будет комментироваться иным образом. На сегодняшний день такое объявление не публиковалось», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин-одиночниц.