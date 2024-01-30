Метшину рассказали о новой жизни трех ОКН в центре Казани

За 2023 год в Вахитовском и Приволжском районах Казани проведен капремонт в четырех зданиях — объектах культурного наследия. Об этом, а также о современном использовании таких объектов на отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным рассказал глава администрации районов Альберт Салихов.

По его словам, на территории районов расположены 523 объекта культурного наследия. За 11 лет — с 2012 по 2023 год — обновлено более 150 ОКН и исторически ценных градоформирующих объектов. В прошлом году работы затронули дома №31 по ул.Ульянова-Ленина, №29а по ул.Большой Красной, №5 по ул.Театральной. Еще на одном объекте, начатом в 2023-м, работы еще продолжаются. Завершить ремонт дома №23/6 по ул.Карла Маркса (Дом чекиста) планируют до июня 2024 года. Пока подрядчик занимается устранением замечаний комиссии.

Салихов уточнил, что большая часть из этих объектов находится в собственности негосударственных юридических и физических лиц.

Так, в прошлом году нового владельца обрел объект культурного наследия регионального значения «Дом Щетинкина», расположенный на ул.Баумана. Как сообщал «Татар-информ», в сентябре здание было выставлено на аукцион, а в ноябре в нем стартовали противоаварийные работы. В дальнейшем владелец планирует открыть здесь гостиничный комплекс.

Еще одно здание по ул.Баумана — гостиница «Коммерческие номера» — тоже получит современное применение. Первый этаж был отдан под предприятия потребительского рынка, а верхние — под коворкинг.

«Дворец впечатлений» открылся в бывшем Доме татарской кулинарии. Интерьеры новой локации созданы искусственным интеллектом совместно командой художников, декораторов и дизайнеров.