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Дочь основателя Дома татарской кулинарии: Здание будет работать, будут приходить люди
Дочь главного популяризатора татарской кухни Юнуса Ахметзянова Фарида Давыдова рассказала изданию «Миллиард.Татар», что она думает о закрытии основанного ее отцом Дома татарской кулинарии и приобретении здания предпринимателем Александром Донским, основателем «Империи развлечений».
«Он (прежний Дом татарской кулинарии — прим. Т-и) должен продолжать жить. А то что он [стоит] закрытый, два года он не работает, это разве лучше? Если сейчас люди восстановят, и он начнет работать…» — заметила Фарида Давыдова.
По мнению дочери Юнуса Ахметзянова, очень важно, что «здание будет существовать», хотя это уже не будет Дом татарской кулинарии. «Будет работать, туда будут приходить люди. И там как раз на стене папин обелиск. Он должен дышать, он должен работать», — подчеркнула она.
Здание было продано в январе 2023 года за 160 млн рублей. Его приобрел создатель «Империи развлечений» — бизнесмен Александр Донской, бывший мэр Архангельска. Сейчас там идет ремонт.
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