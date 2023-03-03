Дочь основателя Дома татарской кулинарии: Здание будет работать, будут приходить люди

Дочь главного популяризатора татарской кухни Юнуса Ахметзянова Фарида Давыдова рассказала изданию «Миллиард.Татар», что она думает о закрытии основанного ее отцом Дома татарской кулинарии и приобретении здания предпринимателем Александром Донским, основателем «Империи развлечений».

«Он (прежний Дом татарской кулинарии — прим. Т-и) должен продолжать жить. А то что он [стоит] закрытый, два года он не работает, это разве лучше? Если сейчас люди восстановят, и он начнет работать…» — заметила Фарида Давыдова.

По мнению дочери Юнуса Ахметзянова, очень важно, что «здание будет существовать», хотя это уже не будет Дом татарской кулинарии. «Будет работать, туда будут приходить люди. И там как раз на стене папин обелиск. Он должен дышать, он должен работать», — подчеркнула она.

Дом татарской кулинарии был основан в 1967 году и закрылся в 2020-м. Юнус Ахметзянов ездил по деревням и собирал старинные рецепты, а самые первые секреты изготовления блюд татарской кухни достались ему от матери. В 2002–2004 годах здание было реконструировано. Тогда же на нем доме появилась мемориальная доска в честь Ахметзянова. На первом этаже работал музей его имени.



Здание было продано в январе 2023 года за 160 млн рублей. Его приобрел создатель «Империи развлечений» — бизнесмен Александр Донской, бывший мэр Архангельска. Сейчас там идет ремонт.