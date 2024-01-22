Метшин: Последствия стихии одним щелчком мы не разгребем

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто принимал и принимает участие в расчистке города после снегопада. Он также призвал казанцев отнестись с пониманием к сложившимся трудностям и отметил, что привести всю территорию города в порядок в одночасье невозможно.

«Раздражение людей, до которых техника не дошла в нашем огромном городе с большим количеством поселков понятно, но давайте подумаем о тех, кто двое суток чистил улицы, а потом в пятницу буквально свалился снежный шторм, и люди, не отдыхая, продолжили бороться, чистить улицы от снега. Уж кто недовольны, так это, наверное, они должны быть», – подчеркнул градоначальник.

Метшин также напомнил, что за зимние периоды 2022 и 2023 года с улиц города вывезли 900 тыс. тонн снега, а в этом году показатель уже сейчас составляет более 600 тыс. тонн. С учетом того, что пока еще не убраны обочины дорог, а всего в Казани в уборке задействовано 23 млн кв. метров, рекорд не заставит себя долго ждать. На данный момент «пробиты» основные магистрали, дороги первой, второй, третьей категории, впереди коммунальщикам еще предстоит огромная работа.

«Последствия стихии одним щелчком мы не разгребем, но хочу заверить наших уважаемых жителей, что делается всё возможное для скорейшего устранения последствий аномального снегопада. Когда за один день выпадает месячная норма – это не снегопад, а стихийное бедствие и настоящий снежный шторм», – заключил Ильсур Метшин.

Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев доложил, что, по предварительным расчетам, на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов в Казани понадобится порядка двух недель.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов передал коммунальным службам новые единицы специальной техники, в том числе снегоуборочной, и поблагодарил работников за их усилия по устранению последствий обильных снегопадов.