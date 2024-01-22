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Минниханов передал районам Татарстана еще 45 единиц новой спецтехники
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил представителям муниципальных районов ключи от специальной коммунальной техники. Церемония вручения прошла на площадке «Казань Экспо» в рамках итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.
«Вручение спецтехники перед итоговой коллегией ведомства стало традицией в республике. Так, с 2017 по 2021 год районам было вручено более 500 единиц специальной коммунальной техники», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
Имеющаяся в районах база коммунальной техники сильно изношена и требовала больших средств на содержание и ремонт. Сегодня муниципалитеты получили еще 45 единиц спецтехники – это автогрейдеры, минипогрузчики, фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики.
Рустам Минниханов обратился к руководителям районов и предприятий дорожных служб с просьбой использовать выделенную технику эффективно.
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по дальнейшему обновлению коммунальной сети в регионах страны.
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