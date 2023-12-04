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Общество 4 декабря 2023 12:14

Метшин поручил сделать подарки всем детям участников СВО на новогодних праздниках

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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов города особое внимание уделить детям участников СВО. Об этом градоначальник сказал на деловом понедельнике в мэрии.

«На районах лежит не только забота о праздничном оформлении, но и о концертных мероприятиях. Обращаю ваше внимание – оособое пристальное внимание уделить детям участников СВО, чтобы никто не остался без подарка, без внимания», – обратился Метшин к главам районов Казани.

Ранее и.о. главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Марат Махмутов рассказал, что для более чем 1000 детей участников СВО подготовили подарки от Деда Мороза.

Сегодня главы районов Казани рассказали о новогоднем оформлении города. Так, например, в парке «Светлая долина» впервые откроется елочный городок, а сквере Филармонии снова зальют бесплатный каток.

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