Метшин поручил сделать подарки всем детям участников СВО на новогодних праздниках

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов города особое внимание уделить детям участников СВО. Об этом градоначальник сказал на деловом понедельнике в мэрии.

«На районах лежит не только забота о праздничном оформлении, но и о концертных мероприятиях. Обращаю ваше внимание – оособое пристальное внимание уделить детям участников СВО, чтобы никто не остался без подарка, без внимания», – обратился Метшин к главам районов Казани.

Ранее и.о. главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Марат Махмутов рассказал, что для более чем 1000 детей участников СВО подготовили подарки от Деда Мороза.

Сегодня главы районов Казани рассказали о новогоднем оформлении города. Так, например, в парке «Светлая долина» впервые откроется елочный городок, а сквере Филармонии снова зальют бесплатный каток.