Елочный городок впервые откроется в казанском парке «Светлая долина»

В казанском парке «Светлая долина» впервые откроется елочный городок. Об этом сказал глава Администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на деловом понедельнике в мэрии.

«Новой точкой притяжения после открытия второй очереди парка «Светлая долина» станет елочный городок. Это площадка с большой елкой и сценой и праздничной программой, которая будет работать и радовать более 40 тыс. жителей новых жилых комплексов и ближайших жилых массивов», – рассказал Фатхутдинов.

Всего в Советском районе появится 45 новогодних площадок, три из которых станут главными – в Дербышках, на Казанском ипподроме, а также в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Из новинок – в елочном городке в Дербышках появится пряничный домик, на ипподроме – сцена, а в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ – домик Деда Мороза.

Праздничная программа пройдет в поселках Чебакса, Привольный, Царицыно, Нагорный и др. По ним вновь проедет театр «Новогодний экспресс».

Новые световые объекты появятся на улице Академика Сахарова, на пересечении улиц Альберта Камалееа и Аделя Кутуя, на променаде по улице Николая Ершова и на въезде в район со стороны Приволжского района.

На пересечении улиц Аделя Кутуя и Гвардейская появится новая каркасная иллюминация. Въезды в район и развязки украсят восемь светящихся корон и новые арт-объекты», – рассказал Фатхутдинов.

Новогодняя иллюминация появится на более чем 1000 деревьях, а также на фасадах 91 многоквартирного дома.