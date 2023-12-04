Стало известно, где в центре Казани зальют еще один бесплатный каток

Помимо популярного городского катка в парке «Черное озеро», покататься на своих коньках бесплатно можно будет в сквере Филармонии. Об этом сообщил глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов на деловом понедельнике в Казани.

«В прошлом году здесь впервые залили каток. В этом году повторим задумку, вход на каток со своими коньками бесплатный. Также планируем мастер-классы и соревнования по керлингу и фигурному катанию», – рассказал Салихов.

16-метровая празничная елка, украшенная звездами, уже установлена в сквере Филармонии. На деревьях снова появятся светящиеся птицы, поскольку в начале 20 века на месте сквера была оранжерея и дом купца Михаила Квасникова, где все время звучало пение птиц.

Елки высотой в 10 и 12 метров установят в сквере «Авангард» и на площади перед культурным центром «Чулпан». Елочные городки будут открываться театрализированными представлениями для детей и взрослых с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Елка появится и в Старо-Татарской слободе, где установят новую сцену для представлений для самых юных зрителей. Елочные городки откроют в шести жилых массивах, в том числе в Отарах и Мирном. Во дворах елки будут открывать начиная с 21 декабря.

Перед театром кукол «Экият» вновь появится светящиеся фигуры в виде медведицы и медвежонка возле елки. На 15 улицах Вахитовского и Приволжского районов установят светящиеся инсталяции. Из новинок – светящееся национальное украшение Хасите по адресу Татарстан, 7, которое появилось по программе «Туристичекий код». Впервые украсят проезжую часть по улице Павлюхина возле остановки Халева. Пешеходный мост оформят световыми лампами.

Ранее в мэрии рассказали, в каком стиле украсят к Новому году парк «Сосновая роща» в Московском районе Казани.