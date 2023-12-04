Новая елка в казанском парке «Крылья Советов» будет украшена в ретростиле

Новая елка в казанском парке «Крылья Советов», закупленная при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, будет украшена в стиле советской эпохи. Об этом рассказал и.о. главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Марат Махмутов на деловом понедельнике в мэрии.

«Парк „Крылья Советов“ является излюбленным местом отдыха жителей Авиастроительного района. Настоящим подарком для них будет новая 20-метровая новогодняя елка в стиле советской эпохи, приобретенная благодаря Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову и непосредственно вашей, Ильсур Раисович, поддержке», — обратился Махмутов к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Торжественное открытие елочного комплекса в парке «Крылья Советов» запланировано на воскресенье, 24 декабря, в 17.30. Большая часть новогодних мероприятий Авиастроительного района пройдет как раз в этом парке. Отдельный план мероприятий разработан для детей участников СВО. Более 1000 таких ребят получат подарки от Деда Мороза.

Всего на территории двух районов Казани орагнизуют более 40 елочных городков во дворах, в жилых массивах, в парках «Крылья Советов», «Континент», на бульваре «Ак Чәчәкләр» и перед КМПО.

Возле ТЦ «Парк Хаус» установят новую 15-метровую елку, а в жилом массиве Борисоглебское – новое шестиметровове праздничное дерево. За уборку улиц от снега в дни новогодних каникул будут отвечать празднично украшенная техника дорожных служб.

«В этом году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов из средств бюджета Казани уже закуплены и будут установлены четыре новых световых арт-объекта. Въезд в Ново-Савиновский район будет украшен декоративными инсталляциями „Деревья“», — рассказал Махмутов.