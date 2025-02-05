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Общество 5 февраля 2025 12:00

Метшин пообещал привлечь меценатов к покупке беспилотников «Братишка» для отправки на СВО

Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал привлечь предпринимателей и меценатов к приобретению стартовой партии беспилотников «Братишка» для отправки в воинские части. Об этом сообщает мэрия Казани.

Беспилотник «Братишка» после модернизации получил положительные оценки от различных боевых частей. Тем не менее, все работы по разработке, созданию опытных образцов и проведению испытаний компания осуществляет за собственные средства, и для запуска серийного производства ей требуется оплаченный заказ. Это позволит направить необходимые ресурсы на приобретение материалов и комплектующих.

«Поможем вашему предприятию и привлечем неравнодушных предпринимателей, меценатов к приобретению партии дронов», – пообещал градоначальник.

На беспилотник можно установить разнообразное навесное оборудование, благодаря чему расширяются возможности его использования в зависимости от конкретной модели.

«Татар-информ» подробно рассказывал, что придуманный и созданный в Казани беспилотник «Братишка» умеет спасать раненых – он может вывезти бойца с поля боя. Другие модификации этого БПА могут провести разведку или сбросить боеприпас под вражескую технику. Разработали «Братишку» и его «сородичей» казанские инженеры. Подробности в нашем материале.

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#Ильсур Метшин #беспилотники #мэрия казани #СВО
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