Метшин пообещал привлечь меценатов к покупке беспилотников «Братишка» для отправки на СВО

Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал привлечь предпринимателей и меценатов к приобретению стартовой партии беспилотников «Братишка» для отправки в воинские части. Об этом сообщает мэрия Казани.

Беспилотник «Братишка» после модернизации получил положительные оценки от различных боевых частей. Тем не менее, все работы по разработке, созданию опытных образцов и проведению испытаний компания осуществляет за собственные средства, и для запуска серийного производства ей требуется оплаченный заказ. Это позволит направить необходимые ресурсы на приобретение материалов и комплектующих.

«Поможем вашему предприятию и привлечем неравнодушных предпринимателей, меценатов к приобретению партии дронов», – пообещал градоначальник.

На беспилотник можно установить разнообразное навесное оборудование, благодаря чему расширяются возможности его использования в зависимости от конкретной модели.

«Татар-информ» подробно рассказывал, что придуманный и созданный в Казани беспилотник «Братишка» умеет спасать раненых – он может вывезти бойца с поля боя. Другие модификации этого БПА могут провести разведку или сбросить боеприпас под вражескую технику. Разработали «Братишку» и его «сородичей» казанские инженеры. Подробности в нашем материале.