«Новая эра ведения боевых действий»: инженеры из Казани создали беспилотник «Братишка»

«Братишка» – многоцелевая беспилотная гусеничная платформа родом из Казани

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Братишка» – робот-медбрат, который создан, чтобы спасать раненых»

Он – многоцелевая беспилотная гусеничная платформа родом из Казани. С виду небольшой танчик на батарейках – один в один игрушка на радиоуправлении. Но ни одна игрушка не в состоянии спасти столько жизней.

Придуман и создан он для эвакуации раненых с поля боя. Назвали его «Братишка» – едва возвышающийся над замлей медбрат. Однако его высокий функционал позволяет выполнять массу других задач. Обтекаемая форма и конструкция из бронированной стали делают беспилотник менее уязвимым, а мощный электрический двигатель позволяет вывозить пострадавших из-под обстрела.

Как рассказал «Татар-информу» руководитель компании Артём Барахтин, идея создания «Братишки» родилась во время беседы с бойцами, вернувшимися из зоны СВО.

«У нас в близком кругу есть люди, находящиеся на линии фронта. И один из них рассказал нам историю о том, как в попытке спасти пострадавшего бойца были ранены еще три человека. Так родилась идея робота, который мог бы выносить раненых с поля боя. Идея была введена в разработку, и буквально месяца за три был создан первый рабочий образец», – рассказал генеральный директор компании по производству промышленных роботов «Аркодим» Артём Барахтин.

Артём Барахтин: «Мы специально разрабатываем ходовую часть так, чтобы она легко подлежала ремонту в полевых условиях» Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

Беспилотник весит 200 кг в снаряженном состоянии, при этом может передвигаться со скоростью до 15 километров в час. В нем 9,5-13,5 лошадиных сил, запас хода – 8-16 часов. Рост «Братишки» не более 30 сантиметров, в длину он немногим больше метра.

Самое интересное – его конструктивные особенности. Здесь все максимально практично. Цельнонесущий корпус позволяет максимально компактно разместить все узлы. Верхний корпус «Братишки» может быть сделан из простой стали или бронированной. Аккумуляторный блок устроен так, что оперативно можно заменить разрядившийся на заряженный.

«Мы специально разрабатываем ходовую часть так, чтобы она легко подлежала ремонту в полевых условиях. Основная цель в том, чтобы ее ремонт можно было выполнить минимумом инструментов», – объяснил Артём Барахтин.

Самое главное, что для пилотирования подобного аппарата не нужен специально обученный человек. Оператору надо знать лишь несколько нюансов. Пилотируется он при помощи пульта дистанционного управления и очков дополненной реальности. Как уточнил Артём Барахтин: «Управлять им не сложнее, чем обычной машинкой на радиоуправлении, которые покупают детям».

Само управление производится в пределах видимости, однако расстояние можно увеличить с помощью ретрансляторов. Их можно закреплять на деревьях, столбах и даже на БПЛА. Тогда расстояние между пилотом и «Братишкой» может увеличиться вплоть до 10 км.

Само управление производится в пределах видимости, однако расстояние можно увеличить с помощью ретрансляторов Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Братишка» сможет метать гранаты или стать «пулеметчиком»

Казалось бы, что можно еще прикрутить к гусеничной платформе? Концепция выглядит законченной и понятной. Но сразу после презентации проекта и его испытаний к создателям начали поступать запросы на него и просьбы по его модификации.

Сейчас инженеры работают над несколькими модулями для беспилотника. Уже разработана система метания дымовых гранат, а в скором времени ожидается полноценная турель под пулемет с дистанционным управлением.

«Мы ожидаем, что стрельбы пройдут уже в феврале на полигоне в Казани», – рассказал Артём Барахтин.

Здесь разработчики все так же не изменяют себе в практичности и простоте использования беспилотника. Оператору нужно будет подъехать, переключиться на управление турелью и навести крестик на цель. Система наведения по оптическому прицелу через камеру в этот момент просчитает угол наклона, дальность цели и баллистические кривые. Выбирая различные таблицы стрельбы, можно будет стрелять, например, из ПКМ или ПКТ.

«Младший» – еще одна модель «Братишки», это диверсионно-разведывательный беспилотник Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Младший»: «Камикадзе», «Сапер» и «Разведчик»

«Младший» – еще одна модель «Братишки», это диверсионно-разведывательный беспилотник. Гораздо легче: 12 кг против 200 и быстрее: развивает скорость до 35 км/ч. Он был создан для выполнения задач, противоположных тем, которые выполняет его старший товарищ. Что логично, снижение веса сказалось и на грузоподъемности – «Младший» поднимает до 20 кг.

Кроме разницы в весе и скорости есть и разница в цене – он сильно дешевле своего собрата.

«Такой существенный разрыв в стоимости кроется в названии основной модификации аппарата – “Камикадзе”. Недорогой, с маленьким запасом хода, несущий заряд для подрыва цели. Есть еще “Сапер” – со средним запасом хода и миной для сброса под техникой противника. И “Разведчик” – с большим запасом хода и оборудованием для разведывательных операций на борту», – рассказал Артём Барахтин.

В скором времени ожидается полноценная турель под пулемет с дистанционным управлением Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Братишка» полностью готов к выезду на поле боя»

«Перспектива массового производства – реальна. Сейчас мы как раз заняты сборкой предзаказов. В ближайшие несколько месяцев начнем серийный выпуск. Все на средства различных фондов, меценатов», – рассказал Артём Барахтин.

Сейчас уже готовый беспилотник всячески дорабатывается. Ведется подготовка к конвейерной, массовой сборке и разработка модулей для него. Вот лишь немногое из того, что планируется сделать с беспилотником дальше: инженеры защитят связь, чтобы увеличить надежность и дальность управления, «научат» беспилотник работать автономно на случай потери связи с оператором.

В будущем беспилотник сможет следовать за радиомаячком, закрепленным на бойце. Разные платформы «научат» обмениваться данными и взаимодействовать в процессе выполнения задач. Помимо этого, у беспилотников появятся различные внешние модули для разных конкретных целей.

В будущем беспилотник сможет следовать за радиомаячком, закрепленным на бойце Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

В январе этого года «Братишку» уже обкатали на военных полигонах Донецкой и Луганской народных республик. Собственно, все его модификации и были инициированы военными, которым этот проект очень понравился.

«Новая эра ведения боевых действий уже наступила. Все виды ранее использованных и изученных боевых тактик не были предусмотрены к использованию беспилотников. Война вообще является катализатором прогресса, что сейчас и происходит. Развитие происходит на ходу», – подытожил Артём Барахтин.

Видео предоставлено Артемом Барахтиным