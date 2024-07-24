Казанский беспилотник «Братишка» стал лучшим на испытаниях Минобороны РФ

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

Казанский беспилотник «Братишка» продемонстрировал превосходные результаты на недавних испытаниях, проведенных на специальных полигонах Министерства обороны РФ. По итогам тестирования он был признан лучшим среди представленных образцов.

«38-му НИИ бронетанковой техники было поручено изучить текущие разработки различных компаний и провести испытания. После тестирования ряда беспилотников они сделали выводы и разослали отчеты по всем профильным ведомствам. Для нас это означает новый этап в развитии "Братишки", приближающий нас к сотрудничеству с Министерством обороны», – рассказал «Татар-информу» руководитель компании «Аркодим» Артем Барахтин.

В испытаниях участвовало более 20 беспилотников. Тестирование проходило в три этапа на различных полигонах.

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Главное преимущество "Братишки" в том, что его разрабатывает опытная команда, создавшая еще в 2015 году первого отечественного промышленного робота. С тех пор они непрерывно занимаются разработками и производством в сфере роботизации промышленности», – подчеркнул Барахтин.

Отличительной особенностью «Братишки» является то, что он проектировался на основе запросов с передовой, под конкретные задачи. Каждый элемент подвески был разработан с нуля и произведен непосредственно компанией.

«Мы не адаптируем существующие решения, а создаем новое, уникальное и максимально эффективное», – добавил Барахтин.

Напомним, что «Татар-информ» уже рассказывал ранее об уникальном казанском беспилотнике. Основная задача «Братишки» – эвакуация раненых бойцов с поля боя. Благодаря мощному двигателю и специальной конструкции он способен вывозить раненых из-под огня в безопасное место.