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Казанский беспилотник «Братишка» стал лучшим на испытаниях Минобороны РФ
Казанский беспилотник «Братишка» продемонстрировал превосходные результаты на недавних испытаниях, проведенных на специальных полигонах Министерства обороны РФ. По итогам тестирования он был признан лучшим среди представленных образцов.
«38-му НИИ бронетанковой техники было поручено изучить текущие разработки различных компаний и провести испытания. После тестирования ряда беспилотников они сделали выводы и разослали отчеты по всем профильным ведомствам. Для нас это означает новый этап в развитии "Братишки", приближающий нас к сотрудничеству с Министерством обороны», – рассказал «Татар-информу» руководитель компании «Аркодим» Артем Барахтин.
В испытаниях участвовало более 20 беспилотников. Тестирование проходило в три этапа на различных полигонах.
«Главное преимущество "Братишки" в том, что его разрабатывает опытная команда, создавшая еще в 2015 году первого отечественного промышленного робота. С тех пор они непрерывно занимаются разработками и производством в сфере роботизации промышленности», – подчеркнул Барахтин.
Отличительной особенностью «Братишки» является то, что он проектировался на основе запросов с передовой, под конкретные задачи. Каждый элемент подвески был разработан с нуля и произведен непосредственно компанией.
«Мы не адаптируем существующие решения, а создаем новое, уникальное и максимально эффективное», – добавил Барахтин.
Напомним, что «Татар-информ» уже рассказывал ранее об уникальном казанском беспилотнике. Основная задача «Братишки» – эвакуация раненых бойцов с поля боя. Благодаря мощному двигателю и специальной конструкции он способен вывозить раненых из-под огня в безопасное место.
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