Казанский беспилотник «Братишка» стал экспонатом международного форума «Армия-2024»

На форуме «Армия-2024» одним из важных экспонатов стал казанский беспилотник «Братишка». Его доставили прямо с полигона, сохранив следы недавних испытаний на гусеницах. Недавно он показал лучшие результаты в процессе испытаний, проведенных Министерством обороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил Артем Барахтин, руководитель компании «Аркодим», разработавшей «Братишку».

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

«Сегодня лишь первый день форума, закрытый показ, но интерес к нашей разработке уже очень высок. Мы представлены в составе общего стенда Республики Татарстан», – отметил Артем Барахтин.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» открывается 12 августа в Москве, на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Мероприятие продлится три дня, до 14 августа. На форум приглашены военные делегации из 110 стран.

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

По информации организаторов, 13 августа, во второй день мероприятия, Министерство обороны РФ планирует заключить госконтракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

«Братишка» – это беспилотный робот-медбрат, разработанный в Казани. Он предназначен для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Компактный и хорошо бронированный, он весит 200 килограммов в снаряженном состоянии и способен развивать скорость до 15 километров в час.

Фото: предоставлено Артёмом Барахтиным

По словам Артема Барахтина, главное преимущество «Братишки» заключается в том, что он разрабатывается с учетом реальных потребностей и запросов военнослужащих.

«Мы не адаптируем существующие решения, а создаем новое, уникальное и максимально эффективное оборудование», – подчеркнул Артем Барахтин