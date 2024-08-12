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Казанский беспилотник «Братишка» стал экспонатом международного форума «Армия-2024»
На форуме «Армия-2024» одним из важных экспонатов стал казанский беспилотник «Братишка». Его доставили прямо с полигона, сохранив следы недавних испытаний на гусеницах. Недавно он показал лучшие результаты в процессе испытаний, проведенных Министерством обороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил Артем Барахтин, руководитель компании «Аркодим», разработавшей «Братишку».
«Сегодня лишь первый день форума, закрытый показ, но интерес к нашей разработке уже очень высок. Мы представлены в составе общего стенда Республики Татарстан», – отметил Артем Барахтин.
Международный военно-технический форум «Армия-2024» открывается 12 августа в Москве, на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Мероприятие продлится три дня, до 14 августа. На форум приглашены военные делегации из 110 стран.
По информации организаторов, 13 августа, во второй день мероприятия, Министерство обороны РФ планирует заключить госконтракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
«Братишка» – это беспилотный робот-медбрат, разработанный в Казани. Он предназначен для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Компактный и хорошо бронированный, он весит 200 килограммов в снаряженном состоянии и способен развивать скорость до 15 километров в час.
По словам Артема Барахтина, главное преимущество «Братишки» заключается в том, что он разрабатывается с учетом реальных потребностей и запросов военнослужащих.
«Мы не адаптируем существующие решения, а создаем новое, уникальное и максимально эффективное оборудование», – подчеркнул Артем Барахтин
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