Метшин перечислил средства на помощь пострадавшим из-за стрельбы в казанской школе

Мэр Казани Ильсур Метшин направил средства на помощь пострадавшим в трагедии в 175-й школе Казани. Поддержка будет оказываться с учетом потребностей каждой семьи, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В сборе принимают участие Российский Красный Крест и Сбербанк.

«Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась трагедия, и постараемся им помочь, — отметил председатель общественной организации Павел Савчук. — Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста».

Он также выразил соболезнования в адрес близких пострадавших и погибших в результате инцидента.

Перечислить средства для пострадавших могут все желающие. Сделать это можно с помощью приложения «Сбербанк.Онлайн», а также через банкоматы, терминалы и офисы банка либо сайт redcross.ru. Комиссия на такие переводы взимается не будет.

Ранее средства на помощь пострадавшим направил Президент Татарстана Рустам Минниханов и Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ по инициативе Государственного Советника РТ, председателя попечительского совета фонда Минтимера Шаймиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат 1 млн рублей.