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Ру Тат
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12 мая 2021  15:32
Розалия Хайруллина

Республиканский фонд «Возрождение» перечислил деньги пострадавшим в школе №175 в Казани

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Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана по инициативе Государственного Советника Республики Татарстан, Председателя Попечительского Совета Фонда Минтимера Шаймиева, перечислил деньги пострадавшим во время трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.


Все средства были переведены на счет, который был открыт общественной организацией «Российский Красный Крест» совместно со Сбербанком для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе № 175 в Казани. 
Оказать финансовую помощь пострадавшим может любой желающий. Сделать это можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка, а также на сайте Российского Красного Креста. 


Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов также перечислил средства жертвам трагедии.

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