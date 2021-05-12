Республиканский фонд «Возрождение» перечислил деньги пострадавшим в школе №175 в Казани

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана по инициативе Государственного Советника Республики Татарстан, Председателя Попечительского Совета Фонда Минтимера Шаймиева, перечислил деньги пострадавшим во время трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.



Все средства были переведены на счет, который был открыт общественной организацией «Российский Красный Крест» совместно со Сбербанком для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Оказать финансовую помощь пострадавшим может любой желающий. Сделать это можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка, а также на сайте Российского Красного Креста.



Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов также перечислил средства жертвам трагедии.