Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии сегодня получат выплаты в 1 млн рублей

Выплаты в размере 1 млн рублей 12 мая до конца дня будут перечислены всем семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и, соответственно, планируем, что сегодня к концу дня выплаты в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи будут произведены. Выплаты получившим вред здоровью будут произведены после того, как будет дана судебно-медицинской экспертизой оценка и заключение о степени тяжести вреда каждому», - сказала спикер.

Зарипова напомнила, что по поручению Президента РТ вчера было оперативно принято решение Правительства РТ об оказании единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Выплаты членам семьи выплачиваются в равных долях.

«В состав членов семьи детей входят папа и мама. В состав семьи учителей входят супруг (супруга), дети и родители взрослых детей, если таковые имеются. Тем, кто получил тяжелый или средний вред здоровья, будет выплачено 400 тыс. рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровья, будет осуществлена поддержка в размере 200 тыс. рублей», - отметила глава Минтруда РТ.