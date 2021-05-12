news_header_top_970_100
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
В день траура Рустам Минниханов выразил скорбь по погибшим в школе №175
Замминистра здравоохранения рассказал о состоянии 23 пострадавших при нападении на школу
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  10:51
Розалия Хайруллина

Президент Татарстана перечислил средства на счет пострадавших в гимназии Казани

news_top_970_100

Рустам Минниханов поблагодарил группу СберБанк за открытие счета по сбору средств для пострадавших в казанской школе № 175. Президент РТ также перечислил средства для жертв трагедии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

Ранее общественная организация «Российский Красный Крест» совместно со Сбербанком открыли сбор средств для пострадавших при нападении на школу № 175 в Казани. 

«Мы выражаем глубокие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" и региональное отделение в Республике Татарстан готовы оказать всестороннюю поддержку. Сейчас открыт сбор средств», — сказал Председатель РКК Павел Савчук.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка, а также на сайте Российского Красного Креста. Там же ежемесячно будет размещаться отчет о расходовании средств. Комиссия при переводе не взимается, подчеркнули в пресс-службе организации «Российский Красный Крест».

ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное