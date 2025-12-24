Метшин об электросамокатах: Запрещать точно не наш путь, но нужно регулировать

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Полного запрета на использование электросамокатов в столице Татарстана не будет, однако сохранится ряд улиц, где их использование будет под запретом либо же ограничено. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы в диалоге должны регулировать их (электросамокатов – прим. Т-и) использование. В Казани создали улицы, где действуют ограничения по скорости и где [они] вовсе запрещены. Но полностью запрещать точно не наш путь», – заявил глава города.

Метшин также заметил, что нужно жестче выстраивать работу с операторами, а жителям – сообщать о нарушениях и проблемах на улицах из-за использования этого вида транспорта.