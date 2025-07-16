В Казани не планируют полного запрета на электросамокаты

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В Казани не планируют полностью запрещать электросамокаты. Об этом сообщает РБК Татарстан, приводя информацию мэрии и городского комитета по транспорту.

С начала сезона в столицу Татарстана поступило множество жалоб от горожан. Люди недовольны тем, что самокаты хаотично бросают на тротуарах, особенно в центре, где пешеходам трудно разойтись. В связи с этим власти запретили парковать электросамокаты в историческом центре города. Общее количество стоянок сократили с 1,9 тыс. до 1,4 тыс., а их суммарная вместимость снизилась с 19,2 тыс. до 14,4 тыс. транспортных средств.

С конца мая в Казани начали проводить рейды, чтобы проверить соблюдение новых правил парковки. В первый же день из центра города вывезли 304 самоката. Всего за четыре выезда эвакуировали 928 электросамокатов и 15 велосипедов, оставленных в неположенных местах.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал, что в Елабуге запретили прокат электросамокатов.