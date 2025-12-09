Путин поручил разобраться с организацией движения электросамокатов в городах

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы регулирования движения электросамокатов и электровелосипедов в городах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порядок движения, конечно, на улицах городов должен быть отрегулирован», – заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отметил, что даст дополнительные поручения МВД и попросит мэров городов, а также руководителей регионов подготовить соответствующие предложения.

Он обратил внимание на опасность высокоскоростного транспорта для пешеходов. «Конечно, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час, несется нечто упакованное с передним лобовым стеклом, и крышей, и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан», – подчеркнул президент.

По словам Путина, именно местные и региональные власти должны взять на себя ответственность за безопасное движение электросамокатов и электровелосипедов.