news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 декабря 2025 15:49

В казанском метрополитене запретили провоз электросамокатов и других видов СИМ

Читайте нас в
Телеграм
В казанском метрополитене запретили провоз электросамокатов и других видов СИМ
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском метрополитене с 12 декабря вводятся ограничения на провоз электросамокатов, моноколес, гироскутеров, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Мера связана с усилением антитеррористической безопасности.

В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что устройства не будут допускаться в метро, если их аккумуляторы невозможно проверить с помощью рентгеновского оборудования.

Также пассажирам напомнили, что в качестве ручной клади разрешено перевозить только детские и складные велосипеды в чехлах. При этом они не должны загрязнять вещи других пассажиров.

#казанское метро #электросамокат #запрет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025