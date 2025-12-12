В казанском метрополитене запретили провоз электросамокатов и других видов СИМ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском метрополитене с 12 декабря вводятся ограничения на провоз электросамокатов, моноколес, гироскутеров, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Мера связана с усилением антитеррористической безопасности.

В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что устройства не будут допускаться в метро, если их аккумуляторы невозможно проверить с помощью рентгеновского оборудования.

Также пассажирам напомнили, что в качестве ручной клади разрешено перевозить только детские и складные велосипеды в чехлах. При этом они не должны загрязнять вещи других пассажиров.