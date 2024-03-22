Метшин о теракте в московском «Крокусе»: Это настоящее горе для всей страны

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования семьям и близким погибших во время теракта в московском «Крокус Сити Холл».

«С чувством глубокого потрясения воспринял скорбную весть о страшной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холл», которая унесла жизни людей. Это настоящее горе для города, области и всей страны», – цитирует градоначальника пресс-служба столицы Татарстана.

Метшин отметил, что казанцам близка и понятна боль потери близких, гибели людей при различных трагических событиях.

«От имени жителей Казани и от себя лично выражаю семьям и близким погибших самые искренние соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сказал Метшин.

Напомним, ЧП в московском «Крокусе» случилось вечером, 22 марта. Тогда несколько вооруженных людей начали стрелять по мирным гражданам прямо во время концерта. Потом в данном ТЦ начался пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшей трагедией.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Также в эти выходные в столице России отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

На текущий момент следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте после случившегося.

Ранее соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.