Уголовное дело о теракте заведено после ЧП в «Крокус Сити Холле»

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области, сообщает РИА Новости.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «террористический акт». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити холле». В это время там начинался концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу в холле и в самом зале, после чего в здании случился пожар. Огонь распространился на треть здания, огнеборцы присвоили ему повышенный ранг сложности.

На место прибыли все экстренные службы. Порядка 60 бригад врачей оказывали помощь пострадавшим, пока здание штурмовали отряды СОБР, проникшие внутрь вместе с огнеборцами. Читайте подробнее о ЧП в «Крокусе» в материале «Татар-информа».