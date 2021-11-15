Метшин: Экономика Казани не только выстояла в сложное время, но и набирает обороты

Казанская экономика смогла пережить самые сложные времена пандемии и сейчас выходит на траекторию роста. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что официальные данные фиксируют положительную динамику по всем экономическим показателям города. Однако Метшин напомнил, что данные показатели имеют эффект «низкой базы», поскольку сравниваются с прошлогодним пандемийным спадом.

«Тем не менее рост промпроизводства, инвестиций, оборота розничной торговли и других показателей говорит о том, что экономика восстанавливается. Предприятия и различные сферы городского хозяйства не просто устояли в сложное время, но и набирают обороты», – подчеркнул казанский градоначальник.

Он добавил, что в условиях продолжения эпидемии коронавируса городские власти пролонгируют муниципальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также вводят новые механизмы помощи.

«Будем надеяться, что наши совместные муниципальные, республиканские и федеральные меры позволят представителям малого бизнеса остаться на плаву. Будем держать этот вопрос на постоянном контроле», – подытожил Ильсур Метшин.