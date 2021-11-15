Промпроизводство в Казани за 9 месяцев выросло на 5,1%

Промышленное производство татарстанской столицы за 9 месяцев 2021 года выросло на 5%, также в полтора раза выросли показатели отгрузки товаров местных производителей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

По ее словам, социально-экономическое развитие Казани за отчетный период в значительной степени определялось общей ситуацией в экономике республики и страны.

«Ведущее место в экономике города по праву принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарно-денежной массы и инвестиций. По основным видам промышленной продукции предприятия Казани за отчетный период отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуги на сумму 409 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года почти в полтора раза», – отметила Мингазова.

По ее словам, индекс промышленного производства также показал значительный рост.

«Индекс промышленного производства составил 105,1%», – заключила Гузель Мингазова.

