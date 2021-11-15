Инвестиции в основной капитал предприятий Казани с начала года составили 64 млрд рублей

Казань остается в пятерке лидеров среди российских мегаполисов по инвестициям в крупные и средние предприятия. С начала года вложения в основной капитал казанских компаний составили 64 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом цифра выросла на 2,9%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

«61% от общего объема промышленного производства города приходится на четыре вида деятельности. Это производство химических веществ и химпродуктов, обеспечение электроэнергией, газом и паром, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также производство прочих транспортных средств и оборудования», – сообщила докладчица.

Мингазова также отметила состояние производственных инвестиций города с начала текущего года.

«Основой завтрашнего экономического роста являются сегодняшние инвестиции. Казань обладает благоприятным инвестклиматом. С начала года вложения в основной капитал составили 64 млрд рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями составил почти 44 млрд рублей, или 1095 к уровню прошлого года», – отметила Гузель Мингазова.

Она добавила, что Казань по-прежнему остается в пятерке лидеров среди городов-миллионников по объему инвестиций в основой капитал крупных и средних компаний.

