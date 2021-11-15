Розничная торговля в Казани за 9 месяцев выросла на 19%

Оборот розничной торговли в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года показал рост на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

Она отметила, что несмотря на антиковидные ограничения, все показатели торговли в этом году демонстрируют положительную динамику.

«Так, оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города за отчетный период составил 207 млрд рублей, или 119% к соответствующему периоду прошлого года», – рассказала Мингазова.

По словам докладчицы, ситуация с коронавирусом, которая ухудшилась в 4-м квартале, пока не позволяет говорить о положительной динамике по целому году. Но вместе с тем продолжает развиваться сегмент электронной коммерции. Он показывает устойчивый рост.

«Продолжая тенденцию прошлого года, самый большой рост достигнут в сфере общественного питания, оборот которого составил 9,6 млрд рублей. Одну из главных ролей в такой динамике сыграл поток туристов», – сообщила Мингазова.

Кроме того, на 12% вырос и объем платных услуг в Казани, который составил 65,4 млрд рублей.

«Структура платных услуг населению на 85% состоит из коммунальных, телекоммуникационных, образовательных и транспортных услуг», – сообщила Гузель Мингазова.

