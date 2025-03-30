news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 12:03

Метшин: День завершения месяца Рамадан символизирует стремление к духовному очищению

Читайте нас в
Телеграм

День завершения священного месяца Рамадан символизирует стремление к духовному очищению. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, поздравляя мусульман с Ураза-байрам.

Градоначальник добавил, что любовь к ближнему, взаимоуважение и милосердие объединяют верующих и лежат в основе вечных общечеловеческих ценностей.

«Благодаря вкладу, который вносит каждый из вас, Казань сегодня играет важную роль в сотрудничестве с мусульманским миром, являясь образцом межконфессионального и межнационального согласия», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мэр Казани подчеркнул, что международные события, которые прошли в городе стали очередным доказательством того, что местные жители вносят свою значительную лепту в атмосферу гостеприимства столицы РТ.

«Ваш пример вдохновляет и побуждает прикладывать все усилия во имя процветания любимого города, который мы с гордостью можем назвать нашим достоянием», - добавил Метшин.

Он также пожелал всем счастья, здоровья, добра и благополучия, чтобы Всевышний услышал все молитвы и одарил людей своей милостью, принес в дом мир и гармонию.

Ураза гаете мөбарәк булсын!», — сказал мэр Казани.

Ранее с этим праздником поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов.

Также ДУМ РТ сообщило, что в Ураза-байрам в Казани прошла передача посоха Шигабутдина Марджани муфтию РТ Камилю хазрату Самигуллину.

по теме Муфтий Таджуддин о значении Ураза-байрам: Это праздник не только последователей ислама
#ураза-байрам #Ильсур Метшин #поздравление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025
Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

29 марта 2025