В Татарстане ожидаются град, сильный ветер и до +28 градусов

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30 мая в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром, как рассказывал «Татар-информ», на республику опустится туман. Погода будет ветреной — местами возможны усиления до 14 м/с, а при грозе — до 15-20 м/с. Вечером 29 мая местами прогнозировался шквалистый ветер до 24 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 9 до 14 градусов, днем столбики термометров покажут от 19 до 24, а на юге — до 28 градусов.