Мэра Казани больше всего беспокоит общественный транспорт и коммунальные сети

Для властей столицы Татарстана наиболее болезненна нехватка средств на развитие общественного транспорта, капитальный ремонт коммунальных сетей и детских садов. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ТАСС.

«<...> конечно, финансирования не хватает. Казани остро нужны деньги на развитие общественного транспорта, на капремонт инженерных сетей и детсадов», — констатировал глава города.

«Сегодня это три самых, наверное, болезненных для меня как для мэра вопроса», — добавил он.

Комментируя ситуацию с доходами и тратами городского бюджета, Метшин также уточнил, что решение о введении в Казани туристического сбора пока не принято.

Ранее власти столицы РТ рассказали, что наиболее освещаемыми в СМИ городскими проблемами в текущем году стали работа общественного транспорта, состояние дорог в поселках, вывоз мусора, стихийные свалки, прорывы коммунальных сетей, ситуация с ливневой канализацией и уборка снега.