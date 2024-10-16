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Новости Татарстана и Казани
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Мэра Казани больше всего беспокоит общественный транспорт и коммунальные сети
Для властей столицы Татарстана наиболее болезненна нехватка средств на развитие общественного транспорта, капитальный ремонт коммунальных сетей и детских садов. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ТАСС.
«<...> конечно, финансирования не хватает. Казани остро нужны деньги на развитие общественного транспорта, на капремонт инженерных сетей и детсадов», — констатировал глава города.
«Сегодня это три самых, наверное, болезненных для меня как для мэра вопроса», — добавил он.
Комментируя ситуацию с доходами и тратами городского бюджета, Метшин также уточнил, что решение о введении в Казани туристического сбора пока не принято.
Ранее власти столицы РТ рассказали, что наиболее освещаемыми в СМИ городскими проблемами в текущем году стали работа общественного транспорта, состояние дорог в поселках, вывоз мусора, стихийные свалки, прорывы коммунальных сетей, ситуация с ливневой канализацией и уборка снега.
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