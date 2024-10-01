В Татарстане определят объекты для новой программы обновления сетей ЖКХ

Республиканская программа по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год находится в разработке. Об этом сообщил первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Объекты определяются. Часть средств в бюджете есть, но сколько именно средств пойдет на реализацию программы, определяется», – сказал Пелевин.

Новую республиканскую программу в послании парламенту анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Когда будете формировать программу, пригласите депутатов. У нас тоже есть идеи. Мы же знаем, что у нас в республике огромные суммы недоремонта. Это просто колоссальные суммы», – заявил председатель комитета Андрей Егоров.

Депутат Дмитрий Анисимов поинтересовался, какое финансирование получит республика по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Она была запущена в прошлом году по решению Президента России Владимира Путина.

«Финансовая модель разработана. Общие подходы определили. Основная часть будет состоять из федерального бюджета, республиканской составляющей и тарифных решений. Финансовая модель направлена в регионы, пока прорабатывается. Сказать, насколько придется увеличивать тарифы за счет источников, как будут распределяться деньги, — понимание есть. Но подходы прорабатываются. Объекты формируются», – ответил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильнур Нурмухаметов.