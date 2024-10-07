Общественный транспорт, вывоз мусора и ЖКХ — названы причины критики Казани

Топ негативных тем, освещаемых средствами массовой информации в Казани за 2024 год, возглавили сфера общественного транспорта, работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальное хозяйство и водоснабжение. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

«Среди проблемных вопросов, активно освещаемых в СМИ, отмечу следующие: работа общественного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог в поселках, вывоз мусора, стихийные свалки, проблема прорывов сетей, ливневые канализации и уборка снега», — констатировал докладчик.

Алеев добавил, что результаты мониторинга позволяют оперативно выявлять все болевые точки городского хозяйства, отслеживать отношение общественности к их решению, а затем запускать системные городские проекты.

Среди позитивных тем, освещаемых СМИ, руководитель аппарата исполкома города упомянул предстоящий саммит БРИКС, создание Ассоциации городов БРИКС+, открытие новых школ, парков и скверов, ремонт школьных столовых и «Игры будущего».

Всего же за 2024 год проанализировано 154,8 тыс. материалов: 96,5 тыс. в СМИ и 58,3 тыс. из социальных сетей. Среди них почти 14 тыс. публикаций негативной тональности, около 1 тыс. позитивной, а оставшиеся примерно 140 тыс. — нейтральной тональности.