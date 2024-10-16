Власти Казани хотят нарастить турпоток до 5 млн человек в течение двух лет

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Власти столицы Татарстана рассчитывают, что число посещающих город туристов в течение двух лет достигнет 5 млн человек. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ТАСС.

Глава города напомнил, что разработанная в 2015 году Стратегия развития Казани предполагала достижение этого показателя в 2030-м, причем такие планы считались «весьма и весьма амбициозными».

«Мне даже говорили, мол, „вы не сможете и близко подойти к этой цифре“. Результат вы видите сами. Думаю, в течение двух лет планку в 5 миллионов туристов мы возьмем», — подчеркнул Метшин.

По его словам, за январь — август текущего года Казань посетили почти 3,2 млн человек, что выше аналогичного показателя прошлого года на 10,3%, а объем трат туристов и экскурсантов превысил 22 млрд рублей — это больше, чем в 2023-м, почти на 30% в реальном выражении.

«Казань была среднестатистическим городом в Поволжье, а стала одной из ключевых туристических точек страны», — подытожил Ильсур Метшин.

В 2023 году столицу РТ посетили рекордные 4 млн человек, рост по сравнению с 2022-м составил 11%. Представители властей города ранее говорили, что ожидают в этом году увеличения показателя еще на 10–15%.