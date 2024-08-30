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Мэр Зеленодольска посетил бойцов СВО, находящихся на лечении в РКБ
В День Республики Татарстан мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев посетил бойцов СВО, находящихся на лечении в РКБ. Среди них — зеленодолец Алексей Кореницын. В госпитале он перенес три операции после ранений, полученных в ходе службы в 139 штурмовом батальоне на территории ДНР.
С мэром Зеленодольска Алексей и его супруга Кристина знакомы лично — встречались в зоне спецоперации во время доставки гуманитарного груза.
«Я очень рад видеть вас, ребята! Сегодня, в День республики, особые слова благодарности мы говорим именно вам. За службу, отвагу и патриотизм», — обратился к бойцам Афанасьев.
В палате вместе с Алексеем проходят лечение ребята из Казани, Новосибирска, Кукмора и других городов. Они поговорили о быте в зоне СВО, необходимых товарах, поддержке семей участников спецоперации. В завершение встречи Михаил Афанасьев пожелал бойцам скорейшего восстановления и вручил подарки.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Фото: пресс-служба Зеленодольского района.
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