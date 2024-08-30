Мэр Зеленодольска посетил бойцов СВО, находящихся на лечении в РКБ

В День Республики Татарстан мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев посетил бойцов СВО, находящихся на лечении в РКБ. Среди них — зеленодолец Алексей Кореницын. В госпитале он перенес три операции после ранений, полученных в ходе службы в 139 штурмовом батальоне на территории ДНР.

С мэром Зеленодольска Алексей и его супруга Кристина знакомы лично — встречались в зоне спецоперации во время доставки гуманитарного груза.

«Я очень рад видеть вас, ребята! Сегодня, в День республики, особые слова благодарности мы говорим именно вам. За службу, отвагу и патриотизм», — обратился к бойцам Афанасьев.

В палате вместе с Алексеем проходят лечение ребята из Казани, Новосибирска, Кукмора и других городов. Они поговорили о быте в зоне СВО, необходимых товарах, поддержке семей участников спецоперации. В завершение встречи Михаил Афанасьев пожелал бойцам скорейшего восстановления и вручил подарки.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру